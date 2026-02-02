Crecimiento del 1,7% en diciembre: factores que impulsan la actividad económica en Chile según el Banco Central

El Banco Central de Chile ha informado que la economía del país creció un 1,7% en diciembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos preliminares. Este crecimiento se refleja en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que mostró un aumento desestacionalizado del 0,6% respecto a noviembre y un incremento interanual del 1,3%. El mes de diciembre de 2025 tuvo la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024, lo que permite una comparación más precisa.

El Banco Central atribuyó este crecimiento principalmente al aumento en la actividad de los servicios y el resto de bienes, aunque se observó una caída en la producción minera que afectó los resultados generales. En particular, el Imacec no minero creció un 3,0% en términos anuales, y en la serie ajustada por estacionalidad, se incrementó un 0,8% en comparación con el mes anterior y un 2,5% en el último año.

En cuanto a la producción de bienes, se registró una caída del 0,9% en términos anuales, impulsada principalmente por la disminución en la minería del cobre. Sin embargo, esta caída fue compensada en parte por un aumento del 2,3% en el resto de bienes y un 2,0% en la industria. Dentro de este contexto, la actividad agropecuaria y silvícola, así como la elaboración de alimentos, destacaron como sectores en crecimiento.

El comercio también mostró un desempeño positivo, con un aumento del 6,6% en un año, destacando el comercio mayorista gracias a las mayores ventas de alimentos y maquinaria, así como el comercio automotor, impulsado por la venta de vehículos. En el comercio minorista, se observaron incrementos en las ventas de vestuario, almacenes de comestibles y plataformas online. En términos desestacionalizados, el comercio creció un 2,3% respecto a noviembre, principalmente por el buen desempeño del comercio mayorista y automotor.

El sector servicios creció un 2,2% en el último año, impulsado principalmente por los servicios personales, especialmente en el área de salud, y en menor medida, por los servicios empresariales. El Banco Central también anunció que la estimación del PIB para 2025 y las revisiones de los tres primeros trimestres de 2025 se publicarán el miércoles 18 de marzo, de acuerdo con el calendario de difusión de las Cuentas Nacionales.