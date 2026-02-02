Claudio Borghi revela su deseo de volver a dirigir, pero aclara que ya está jubilado como entrenador de Colo Colo

Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo, habló sobre su deseo de volver a dirigir, aunque reafirmó su retiro del club.

Claudio Borghi, conocido por su trayectoria como entrenador y exjugador, se refirió recientemente a la posibilidad de regresar a la dirección técnica en una entrevista con el diario La Última Noticia (LUN). Desde su salida de Liga de Quito en 2016, Borghi no ha ocupado un cargo como entrenador, pero su pasión por el fútbol sigue intacta. “Soy entrenador, un hombre de fútbol que lleva más de 50 años metido en esto. He tenido ofertas, no el año pasado, pero sí antes y la verdad es que no las he tomado porque algo me ha frenado”, comentó el argentino.

Durante la conversación, Borghi también expresó su “ilusión” por volver a Colo Colo, club donde tuvo un exitoso paso entre 2006 y 2008, ganando cuatro torneos nacionales. A pesar de la admiración de muchos hinchas que lo ven como un posible futuro entrenador del equipo, Borghi fue claro al afirmar: “sigo siendo indio, hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo”.

El exvolante enfatizó que su etapa como director técnico del club ya pertenece al pasado. “No sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro. Todo lo que yo hice fue hace 20 años y es bueno que los hinchas lo asuman como lo he asumido yo a mi edad (61 años)”. Además, reveló que en su contrato como comentarista existía una cláusula que le permitía dejar su puesto si recibía una oferta de Colo Colo, lo que demuestra su fuerte conexión emocional con el club.

Finalmente, Borghi concluyó su declaración reafirmando su estado actual: “a mi edad, ya soy un jubilado del puesto de entrenador del club”. Su legado en Colo Colo y su amor por el fútbol continúan siendo parte de su identidad, aunque su carrera como entrenador parece haber llegado a su fin.