Osvaldo Silva, famoso actor, apuñalado en violenta encerrona mientras cargaba gasolina junto a su esposa en Recoleta

El actor Osvaldo Silva fue víctima de un violento atraco en Recoleta, donde resultó apuñalado durante un robo.

La madrugada de este lunes, el reconocido intérprete nacional Osvaldo Silva, junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, sufrió un asalto en un servicentro de la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana. El incidente ocurrió cuando la pareja se encontraba cargando combustible y, al momento de realizar el pago, al menos cinco delincuentes abordaron su vehículo, un Honda, y lo robaron. Durante el ataque, Silva se opuso al atraco y fue apuñalado en una de sus piernas.

El capitán de Carabineros, Walter Spreng, informó que el actor sufrió lesiones de carácter leve, específicamente en el brazo y la pierna izquierda, y que se encuentra fuera de riesgo vital. Tras el asalto, Silva compartió su experiencia con Radiograma Matinal de radio Biobío, donde expresó su preocupación por la inseguridad en lugares que deberían ser seguros. “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pendejos, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘bájate o te mato’”, relató el actor.

Silva también destacó la rápida respuesta de Carabineros, aunque los delincuentes lograron escapar en su vehículo, llevándose incluso la manguera de la bencinera. “No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”, recordó.

El actor manifestó su deseo de que los responsables enfrenten la justicia, afirmando que “creo siempre que hay una justicia divina, la cosa no va a quedar y va a ser mucho más rápido de lo que piensan esos malandras”. Silva concluyó su relato mencionando que, si no hubiera sido por la intervención de su esposa, podría haber tomado decisiones más arriesgadas en medio de la situación.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la región Metropolitana, donde los robos y asaltos han aumentado en los últimos meses, afectando tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.