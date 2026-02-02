Colo Colo acelera negociaciones por Álvaro Madrid: el capitán de Everton podría ser el nuevo refuerzo del Cacique

Colo Colo intensifica su búsqueda de refuerzos tras la reciente derrota ante Deportes Limache, con la incorporación de Álvaro Madrid como una posibilidad cercana.

La caída del Cacique ante Deportes Limache ha llevado a la directiva a acelerar la contratación de nuevos jugadores. Entre los nombres que suenan, destaca el de Pablo Ruiz, un volante argentino-chileno que actualmente juega en la MLS y que está a la espera de la aprobación de su fichaje. Sin embargo, en las últimas horas, otro jugador ha cobrado fuerza en las negociaciones: Álvaro Madrid, capitán de Everton.

Madrid, de 30 años, cuenta con una cláusula de salida de 250 mil dólares, cantidad que Colo Colo estaría dispuesto a abonar para asegurar su llegada. Según reportes de Cooperativa Deportes, el hecho de que el jugador no esté en la lista de convocados para el próximo partido contra La Calera sugiere que las negociaciones están avanzando rápidamente hacia un cierre.

Este movimiento significaría que Madrid dejaría el club que lo formó, donde ya estuvo cerca de salir a principios de año, cuando Liga de Quito mostró interés en su fichaje. En esa ocasión, el volante decidió continuar en Viña del Mar, pero ahora parece que su futuro podría estar en el Monumental, donde se espera que aporte su experiencia al equipo.

Colo Colo busca reforzar su plantilla en un momento crítico de la temporada, y la llegada de Madrid podría ser un paso importante para mejorar su rendimiento en el campeonato.