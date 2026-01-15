Cuatro astronautas de la EEI regresan anticipadamente a la Tierra por problemas de salud de uno de ellos, ¿qué sucedió?

Cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) han comenzado su regreso anticipado a la Tierra debido a un problema de salud que afecta a uno de ellos, marcando un hecho sin precedentes en la historia de casi 30 años de la EEI.

Este miércoles, los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui iniciaron su viaje de retorno, programado para concluir un mes antes de lo previsto. La NASA ha aclarado que este regreso no se considera una evacuación de emergencia, a pesar de la situación médica que motivó la decisión.

Rob Navias, portavoz de la NASA, informó que el astronauta afectado “estaba y sigue en condición estable”. La decisión de adelantar el retorno se debió a un “riesgo persistente” y a la “incertidumbre sobre un diagnóstico”, según explicó James Polk, director médico de la NASA. Sin embargo, la agencia no ha divulgado la identidad del astronauta ni la naturaleza específica de su problema de salud.

Este evento es notable, ya que representa la primera evacuación por motivos de salud en la historia de la EEI desde su lanzamiento hace más de 27 años. La EEI ha sido un laboratorio orbital donde se han llevado a cabo numerosas investigaciones científicas y experimentos en microgravedad, y este tipo de incidentes subraya los desafíos que enfrentan los astronautas en el espacio.

El regreso de los astronautas se produce en un contexto donde la salud y el bienestar de la tripulación son prioritarios, y la NASA continúa monitoreando la situación de cerca. La agencia espacial ha enfatizado que la seguridad de sus astronautas es fundamental en todas las misiones.