Claudio Crespo se burla en redes tras ser absuelto por caso Gustavo Gatica y comparte meme irónico sobre el “octubrismo”

Claudio Crespo, exfuncionario policial, fue absuelto de los cargos por apremios ilegítimos en el caso de Gustavo Gatica, lo que ha generado reacciones en redes sociales.

La absolución de Claudio Crespo, excarabinero, se produjo tras la resolución del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, que determinó que actuó en “legítima defensa” durante los incidentes ocurridos en noviembre de 2019, cuando Gustavo Gatica sufrió lesiones oculares que le causaron la pérdida total de su visión. La Fiscalía había imputado a Crespo por apremios ilegítimos, pero el tribunal desestimó la responsabilidad penal del exuniformado.

Poco después de conocerse el fallo, Crespo compartió en sus historias de Instagram un meme irónico que mostraba una tumba con la fotografía de Gatica y la palabra “octubrismo”, acompañado de la frase “QEPD octubrismo“. En la imagen, Crespo aparece celebrando al lado de la tumba, lo que ha generado controversia y críticas en las redes sociales, donde se ha discutido la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de Gatica y el contexto de las protestas.

La publicación se enmarca en un contexto de atención pública sobre el desenlace judicial del caso, que ha mantenido viva la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. A pesar de la absolución de Crespo en el ámbito penal, el caso de Gustavo Gatica sigue siendo un tema relevante en el debate social y jurídico del país.

El diputado electo, quien está vinculado al caso, ha manifestado su intención de estudiar el contenido de la sentencia y no descarta recurrir a instancias internacionales para buscar un veredicto condenatorio contra Crespo. Esto indica que, aunque el fallo judicial ha cerrado una etapa del proceso penal, el caso de Gatica continúa siendo objeto de atención y análisis en la esfera pública y legal.

Gustavo Gatica fue víctima de disparos de balines durante una jornada de protestas en Santiago, lo que ha llevado a un seguimiento continuo de su situación y de las implicaciones legales para los responsables de su lesión.