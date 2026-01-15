Desaparecen dos logros del Gobierno de Boric en plataforma de avances: ¿error o repetición de hitos culturales?

La plataforma “Más de 1000 Avances 2022-2026” del gobierno de Gabriel Boric ha eliminado dos logros de su lista de 1.015, reduciendo el total a 1.013.

El gobierno de Chile ha lanzado la plataforma “Más de 1000 Avances 2022-2026”, donde se destacan los logros alcanzados durante el mandato del presidente Gabriel Boric, quien entregará la banda presidencial a José Antonio Kast el próximo 11 de marzo. En esta plataforma se enumeran inicialmente 1.015 logros en diversas áreas, incluyendo salud, educación, seguridad, innovación, cultura y modernización del Estado. Sin embargo, al ingresar a la plataforma, se ha constatado que los números 827 y 828 ya no están disponibles, lo que sugiere que la cifra total de logros se ha reducido a 1.013.

La eliminación de estos dos logros está relacionada con la repetición de información en el área de Cultura. En particular, el logro 828, que hacía referencia a la “Conmemoración del Nobel Gabriela Mistral con 300 actividades a lo largo del país”, ya había sido mencionado previamente como el número 822, aunque con una redacción ligeramente diferente. Asimismo, el logro 827, que se refería a la “Declaración oficial del Día de la Danza el 19 de octubre, en homenaje al natalicio de Patricio Bunster Briceño”, también se repitió sin cambios en el listado.

La eliminación de estos logros ha llevado a la especulación sobre si se incorporarán nuevos avances a la lista o si la cifra se mantendrá en 1.013. La plataforma presenta en su página de inicio los 15 principales avances del gobierno, seguidos por el total de logros, aunque la inconsistencia en la numeración ha generado dudas sobre la precisión de la información presentada.

En otros temas, la Fiscalía investiga el caso de Javier Troncoso, quien es acusado de haber asesinado a Julia Chuñil, mientras que otros imputados estarían involucrados en el ocultamiento del cuerpo. Además, se han llevado a cabo ejercicios militares en Groenlandia, reflejando la creciente preocupación de Europa ante la competencia estratégica en el Ártico, especialmente en relación a China y Rusia. Por otro lado, Claudio Crespo ha expresado su pesar por lo ocurrido a Gustavo Gatica, en medio de críticas por un meme que compartió sobre el “octubrismo”. En el ámbito espacial, cuatro astronautas han regresado a la Tierra tras una decisión de la NASA, y el gobierno ha respondido a las críticas sobre el manejo económico con la entrega del Informe de Finanzas Públicas.