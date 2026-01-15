Estado de excepción en la macrozona sur se prorroga por 30 días tras respaldo unánime en el Senado

El estado de excepción en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío se extenderá por 30 días más, tras la aprobación de la solicitud presidencial.

El gobierno chileno ha decidido prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, medida que se mantendrá vigente por 30 días adicionales. Esta decisión fue respaldada por 39 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención durante la tramitación del boletín S 2.705-14. El decreto actual vencerá el 26 de enero de 2024, momento en el que comenzará a regir la nueva prórroga.

Durante el debate sobre la extensión del estado de excepción, se destacó que su mantenimiento tiene un “impacto humano, social y político importante”, y se mencionó que ha contribuido a una “tendencia descendiente sostenida de disminución de violencia” en la zona. Según datos presentados, en 2025 se registró una disminución del 28% en los eventos de violencia rural en comparación con 2024, y un notable descenso del 79% en relación con 2021.

Desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 4 de enero de 2026, Carabineros ha realizado 668.264 controles en la macrozona sur, resultando en la detención de 1.416 personas. Además, se ha invocado la nueva ley antiterrorista en 8 ocasiones. A pesar de estos resultados, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció que “los resultados no son los que hubiéramos esperado, pero sí hemos avanzado”, y expresó el deseo de retirar a las Fuerzas Armadas de la zona, aunque consideró que actualmente no es posible.

Por otro lado, algunos senadores cuestionaron la duración de la Comisión de la Paz y Entendimiento, así como el costo asociado y el impacto real del Plan Buen Vivir. En el debate intervinieron senadores como Sebastián Keitel, Alejandra Sepúlveda, Enrique Van Rysselberghe, Alejandro Kusanovic, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Insulza, José García y Fidel Espinoza, quienes aportaron diversas perspectivas sobre la situación en la región.