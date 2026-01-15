Detienen a joven sospechoso de femicidio de educadora en Florida: hallan cuerpo de Magdalena Burgos en su hogar

La Fiscalía del Biobío ha confirmado la detención de un hombre de 26 años, presunto autor del asesinato de Magdalena Burgos Araneda, una educadora de párvulos de 40 años, cuyo cuerpo fue hallado en su hogar en la comuna de Florida.

El hallazgo del cadáver se produjo el lunes, cuando sus compañeras de trabajo, preocupadas por su ausencia en el jardín infantil Ternurita, decidieron ir a buscarla. Al no recibir respuesta a sus llamadas ni mensajes, ingresaron a su vivienda y encontraron a Magdalena sin vida. La fiscal de Concepción, Carla Hernández, informó que la investigación se activó rápidamente, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al sospechoso.

El detenido fue localizado en la Región de O’Higgins, mientras intentaba huir hacia Santiago. La fiscal Hernández declaró: “Se pudo materializar hace breves momentos la detención del autor, hasta el momento, del delito de femicidio en perjuicio de la víctima”. Además, aseguró que tienen “certeza” sobre su participación en el crimen y que están investigando a un segundo individuo que podría estar implicado.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de una relación previa entre el detenido y la víctima, aunque sí se ha establecido un vínculo entre él y el segundo sospechoso. Según los informes policiales, el cuerpo de Magdalena presentaba al menos tres golpes en la cabeza, aparentemente causados por un objeto metálico, y también se encontraron hematomas en sus brazos. La data de muerte se estima en aproximadamente 22 horas antes de su descubrimiento, lo que sugiere que el asesinato ocurrió alrededor del mediodía del domingo.

Un detalle significativo es que el teléfono celular de alta gama de la víctima no fue hallado en la escena del crimen, y se sospecha que el chip fue extraído del dispositivo. La investigación continúa en curso, con la fiscalía trabajando para esclarecer todos los aspectos del caso.