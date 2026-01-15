Corte Suprema revoca decisión y ordena reprogramar audiencia de juicio oral por homicidio tras prolongada espera judicial

La Corte Suprema de Chile ha revocado la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rechazado un recurso de amparo presentado contra el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Este recurso se refería a la fijación de una audiencia de preparación de juicio oral para un imputado por homicidio, programada para el 10 de marzo de 2026, lo que excede el plazo legal establecido de 25 a 35 días desde la presentación de la acusación.

El caso se centra en un imputado que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur, medida que fue decretada en agosto de 2024. La defensa argumentó que la prolongación de la privación de libertad del acusado es ilegal, dado que la audiencia de preparación de juicio oral se ha fijado 581 días después de la imposición de la prisión preventiva, lo que contraviene el artículo 260 del Código Procesal Penal.

La Corte de Apelaciones de San Miguel había justificado su decisión de rechazar el amparo al señalar que la fecha de la audiencia se debió a la alta carga de trabajo del tribunal y la escasez de jueces, lo que dificultaba la programación de una fecha más cercana. Además, la corte indicó que la defensa tenía la opción de solicitar una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva si lo consideraba necesario, concluyendo que no se había configurado una privación ilegal de libertad que justificara el amparo.

Sin embargo, la defensa apeló esta decisión ante la Corte Suprema, que finalmente acogió el recurso. En su fallo, el máximo tribunal enfatizó la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, subrayando que la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral debe realizarse dentro del marco temporal legal para garantizar la certeza jurídica del acusado y limitar el tiempo que este permanezca bajo medidas cautelares, especialmente si se trata de prisión preventiva.

La Corte Suprema también destacó que, aunque la carga de trabajo del tribunal es un factor a considerar, es fundamental encontrar un equilibrio entre esta situación y la necesidad de un juicio pronto para el imputado. En consecuencia, ordenó al 12° Juzgado de Garantía de Santiago que reprogramara la audiencia de preparación de juicio oral a una fecha más cercana, en la medida de lo posible según su agenda.