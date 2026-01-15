Junior Playboy se adentra en el mundo del contenido para adultos y revela cómo lo comunicó a sus hijos

Junior Playboy, conocido por su irreverente trayectoria en la televisión chilena, ha dado un nuevo paso en su carrera al unirse a Vodscene, una plataforma de contenidos para adultos que ha sido comparada con un “Netflix” chileno. Durante el lanzamiento de esta nueva plataforma, el chico reality compartió sus impresiones sobre su incursión en el mundo del entretenimiento erótico en una entrevista con Página 7.

El artista, que ha sido protagonista de diversos realities y programas estelares, confesó que la decisión de participar en este tipo de contenido no fue fácil. “Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores”, admitió. Sin embargo, reflexionó sobre su edad y su físico, afirmando: “Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo, estoy bien trabajado y facturemos y ganemos. Esta es una buena oportunidad para construir cosas más grandes”.

Junior Playboy también abordó el tema del sexo en su nuevo trabajo, señalando que su enfoque ha cambiado. “Antes, uno cuando no sabía, se metía con personas por tener sexo. Y ahora se te paga, y ahora no tengo sexo, yo hago arte”, explicó, enfatizando su visión artística del contenido que producirá.

Un aspecto importante que el artista mencionó fue la conversación que tuvo con sus hijos sobre su nueva ocupación. “Lo tuve que hablar con ellos. Les dije: ‘Papi va a empezar a hacer cosas de adultos’, por si ven en las redes, porque hay cosas que se te escapan”, relató. Aclaró que su preocupación era que sus hijos pudieran acceder a la plataforma, pero aseguró que, al ser menores de edad, no pueden entrar a Vodscene, lo que le brinda tranquilidad. “Estoy contento de eso y doy seguridad en que mis hijos lo van a pasar bien porque papi está haciéndolo todo por ellos”, concluyó.

Vodscene se presenta como una opción profesional y seria en el ámbito del entretenimiento para adultos, lo que ha generado expectativas sobre el tipo de contenido que ofrecerá y la participación de figuras como Junior Playboy.