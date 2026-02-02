Alerta por Altas Temperaturas Extremas: Se esperan hasta 37° en seis regiones del centro de Chile esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta por un “Evento de Altas Temperaturas Extremas” que afectará a seis regiones del centro del país, incluyendo la Región Metropolitana, desde la tarde del lunes 29 de diciembre hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre.

Según la DMC, esta alerta se activa cuando se prevén fenómenos meteorológicos de severidad fuerte que pueden representar riesgos para la población. El fenómeno se debe a una condición sinóptica conocida como “vaguada costera”.

Las regiones que se verán afectadas por estas altas temperaturas son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. Se espera que los termómetros alcancen cifras significativas en diferentes áreas de estas regiones.

En la Región de Coquimbo, se anticipan temperaturas de 31 a 33 grados Celsius en la Cordillera Costa y de 32 a 34 grados en la precordillera y valles precordilleranos, especialmente el martes 30. En Valparaíso, el litoral podría registrar entre 27 y 29 grados, mientras que en la Cordillera Costa se esperan temperaturas de 34 a 36 grados, y en la precordillera y valles precordilleranos, de 35 a 37 grados tanto el martes como el miércoles.

La Región Metropolitana verá temperaturas que oscilarán entre 33 y 35 grados en la Cordillera Costa y de 34 a 36 grados en el valle, tanto el lunes como el martes. En la precordillera, se prevén temperaturas similares durante estos días.

En O’Higgins, las temperaturas en el litoral se pronostican entre 25 y 27 grados, mientras que en la Cordillera Costa se esperan de 32 a 34 grados el lunes, aumentando a 34 a 36 grados el martes y bajando a 33 a 35 grados el miércoles. En el valle, las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados el lunes y de 34 a 36 grados el martes y miércoles.

La Región del Maule también experimentará temperaturas elevadas, con máximas de 33 a 35 grados en la Cordillera Costa y en los valles, y de 35 a 37 grados en la precordillera durante el mismo periodo. Finalmente, en Ñuble, se anticipan temperaturas de 32 a 34 grados en la Cordillera Costa y en los valles, con un ligero aumento hacia el miércoles.

La DMC recomienda a la población tomar precauciones ante estas altas temperaturas, que podrían generar riesgos para la salud y el bienestar de las personas.