Detienen a hombre de 71 años en Pichidehua por provocar incendio forestal mientras realizaba desmalezamiento peligroso

Un hombre de 71 años fue arrestado en Pichedehua, región de O’Higgins, en medio de los incendios forestales que afectan a la zona central de Chile.

La detención fue confirmada por el comisario Hernán Medel de la Policía de Investigaciones (PDI), quien explicó que el arresto se produjo en la población Padre Hurtado mientras el individuo realizaba labores de desmalezamiento. Durante la cobertura de los incendios, el comisario Medel conversó con el periodista Matías Jeanneret de Meganoticias, quien se encontraba en el lugar.

Medel detalló que, mientras realizaban peritajes en la zona, se detectó un incendio activo al que acudieron los bomberos. “En ese contexto y por declaraciones tomadas en el lugar, se obtuvo la identidad de este hombre”, indicó el comisario. El detenido estaba utilizando una cuchilla metálica para el desmalezamiento, lo cual, según Medel, es muy peligroso, ya que al rozar con piedras u otros elementos contundentes puede generar chispas que inician incendios.

El comisario también mencionó que los helicópteros de emergencia actuaron rápidamente y lograron controlar el incendio. El hombre fue arrestado por el delito de incendio y se informó al fiscal de San Vicente, quien ordenó que el detenido sea presentado a control de detención el día domingo.

Los incendios forestales han sido una preocupación creciente en Chile, con varias regiones afectadas y la necesidad de evacuaciones en áreas como Pudahuel y Valparaíso, donde se han emitido alertas por altas temperaturas extremas. La situación ha llevado a un despliegue significativo de recursos por parte de los servicios de emergencia para controlar las llamas y proteger a la población.