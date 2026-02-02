Kel Calderón genera revuelo en redes por su sorprendente cambio de apariencia en nuevo video promocional de belleza

La influencer Kel Calderón ha generado un intenso debate en redes sociales tras la publicación de un video promocional de sus productos de belleza, donde su apariencia ha captado más atención que el propio contenido del anuncio.

El video, compartido en TikTok, tenía como objetivo dar a conocer los nuevos kits navideños de su colección de belleza. Sin embargo, los seguidores de Calderón se centraron en su aspecto físico, que muchos consideraron diferente al habitual. En particular, los comentarios se enfocaron en sus labios, que algunos usuarios notaron que lucían distintos en comparación con imágenes anteriores de la influencer.

Las reacciones no se hicieron esperar, y los comentarios en la publicación reflejan la sorpresa de los seguidores. “No la reconocí, ¿qué le pasó?”, “Kel, me costó reconocer que eras tú”, y “¿Qué hiciste con tu rostro?” son solo algunas de las preguntas que han surgido entre los internautas. A pesar de la atención que ha recibido su apariencia, hasta el momento, Kel Calderón no ha confirmado haber realizado ningún procedimiento estético.

El video ha acumulado miles de visualizaciones y ha generado un amplio debate en las redes, donde los usuarios han compartido sus teorías y opiniones sobre el cambio de imagen de la influencer. La situación ha puesto de manifiesto el interés y la curiosidad que generan las figuras públicas en torno a su estética y los posibles cambios que puedan realizarse.

El contenido del video, que incluye un unboxing de los nuevos kits navideños, ha sido etiquetado con hashtags como #navidad y #beauty, lo que ha contribuido a su viralidad en la plataforma. La influencer, conocida por su trabajo en el mundo de la belleza y la moda, continúa siendo un tema de conversación en el ámbito digital, mientras sus seguidores esperan una respuesta sobre su transformación.