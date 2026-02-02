Mujer llora la pérdida de la casa familiar en incendio forestal causado por niños en O’Higgins

La localidad de Larmahue, en la región de O’Higgins, enfrenta una grave crisis tras un incendio forestal que ha arrasado 245 hectáreas y destruido dos viviendas.

Este sábado, el programa Meganoticias Siempre Juntos se trasladó a la zona para entrevistar a los afectados, entre ellos Alicia Pino, quien perdió la casa de su madre, fallecida en marzo de este año. En su relato, Pino expresó la dificultad de la situación, señalando que la vivienda no estaba abandonada y que contenía muchos recuerdos familiares. “Es difícil porque acá quedan muchos recuerdos. Mi mamá falleció el 7 de marzo, veníamos constantemente acá, alojábamos acá. Esta casa estaba habilitada, no estaba abandonada”, comentó.

Alicia calificó de “triste” la destrucción de su hogar, especialmente al enterarse de que el incendio fue provocado por unos niños. “A nosotros nos avisaron que había un incendio forestal en el cerro. Viajamos en forma inmediata, sin nada, con pura ropa para poder cambiarnos, y cuando llegamos ya estaba así, todo destruido. Se perdió todo”, relató con pesar.

La familia enfrenta un desafío adicional, ya que al no ser la casa la primera vivienda, el municipio no puede ofrecer asistencia para la reconstrucción. Alicia y su hermano están considerando interponer una demanda contra los responsables, aunque se trata de menores de edad. “Fueron unos niños que causaron este incendio y tenemos que levantar solos esta casa con mi hermano”, afirmó.

Ante la falta de recursos, Alicia Pino ha solicitado ayuda a través de su Cuenta RUT de BancoEstado, número 11.478.029-4, para poder reconstruir su hogar y superar esta difícil situación.