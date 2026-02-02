Consulta cómo acceder a la compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres: pago automático desde enero 2026 para jubiladas a partir de los 60 años

La implementación de la reforma de pensiones en Chile comenzará en enero de 2026, tras un breve receso después de octubre, cuando se complete el contacto con los beneficiarios de la PGU. Esta reforma tiene como objetivo principal mejorar las jubilaciones actuales y futuras, asegurando que los adultos mayores disfruten de una mejor situación socioeconómica tras años de trabajo.

Entre las principales ayudas monetarias que ofrecerá este nuevo sistema solidario se encuentra el beneficio por años cotizados, que consiste en un pago de 0,1 UF por cada doce meses de cotizaciones. Además, se implementará una compensación por diferencia de expectativa de vida para mujeres, que busca equilibrar las pensiones que recibirían si fueran hombres con la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual. Según ChileAtiende, esta medida es necesaria debido a que “cuando una persona se jubila, sus ahorros se dividen según los años que, en promedio, vivirá. Como la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, sus pensiones suelen ser más bajas”.

La compensación por diferencia de expectativa de vida se pagará automáticamente junto a la pensión mensual a partir de enero de 2026, y estará disponible para todas las mujeres que se jubilen desde los 60 años. Sin embargo, existen condiciones importantes a considerar: el pago comenzará a los 65 años y la edad de jubilación influirá en el monto a recibir. Por ejemplo, si una mujer se jubila a los 65 años, accederá al 100% del beneficio; si lo hace a los 64 años, recibirá el 75%; a los 63 años, el 50%; a los 62 años, el 25%; a los 61 años, el 15%; y a los 60 años, solo el 5%.

Este beneficio se otorgará como si fuera una pensión vitalicia en unidades de fomento (UF), con un monto mínimo establecido de 0,25 UF. La reforma de pensiones, que se reactivará en 2026, busca así garantizar una mejor calidad de vida para los adultos mayores en Chile.