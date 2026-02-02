Estudiante de arquitectura es asesinado a disparos en Santiago tras ser abordado por un ciclista

Un joven estudiante fue asesinado en Santiago en la madrugada de este jueves, generando conmoción en la comunidad.

El homicidio ocurrió alrededor de las 02:00 horas en la intersección de las avenidas Santa Elena con Matta, cuando la víctima, identificada como Lucas González, de 27 años, se dirigía a pie a su departamento tras una reunión con amigos. Según los informes, fue abordado por un individuo en bicicleta, quien le disparó, causándole la muerte en el lugar antes de huir.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscalía ECOH están llevando a cabo la investigación del caso, y se han ido conociendo más detalles sobre la dinámica del crimen. El fiscal Jorge Cáceres confirmó que González era vecino del sector y que el ataque ocurrió a escasos metros de su hogar. “Él vive a metros del lugar donde habría ocurrido el homicidio”, declaró el fiscal, añadiendo que el joven aparentemente estaba regresando a su inmueble cuando fue interceptado.

Cáceres también mencionó que, aunque no se descartan hipótesis, no se puede confirmar si el crimen fue un ajuste de cuentas o un asalto. “No estamos en condiciones de descartar ninguna hipótesis. No descartamos tampoco que eventualmente se pueda tratar de un asalto”, indicó. Las autoridades están trabajando en la recolección de pruebas, incluyendo la búsqueda de cámaras de seguridad y posibles testigos, para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Este trágico suceso ha generado un fuerte impacto en la comunidad, que se encuentra en estado de shock ante la violencia que ha cobrado la vida de un joven estudiante. La investigación continúa en curso para determinar los motivos detrás de este crimen y dar con el responsable.