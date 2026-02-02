Maura Rivera despide a su abuela, su ‘segunda mamá’, con emotivo homenaje en Instagram: ‘Gracias por tanto’

La exbailarina y actual influencer Maura Rivera anunció el fallecimiento de su abuela, a quien describió como su ‘segunda mamá’, a la edad de 94 años. La noticia fue compartida este miércoles a través de su cuenta de Instagram, donde Rivera rindió un emotivo homenaje a su abuela, quien desempeñó un papel fundamental en su vida, especialmente tras la reciente pérdida de su padre en un accidente de tránsito.

En su publicación, Maura Rivera compartió varias imágenes familiares que abarcan desde su infancia hasta momentos más recientes, reflejando la cercanía y el amor que sentía por ella. En la descripción, la influencer expresó su dolor y gratitud: ‘¡Vuela a los brazos de tu amor abuela, ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz, gracias por tanto! Gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente.’

La exintegrante de ‘Rojo’ también destacó el apoyo incondicional que recibió de su abuela a lo largo de su vida, afirmando: ‘Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité; gracias por cuidarme y protegerme.’ En su emotivo mensaje, añadió: ‘Mi segunda mamá, quien también me crió, buen viaje a la eternidad.’

Además, en sus historias de Instagram, Maura compartió una fotografía en blanco y negro de sus abuelos, sugiriendo que ahora están juntos nuevamente.

La publicación de Maura Rivera generó una ola de apoyo en las redes sociales, con mensajes de condolencias de amigos y seguidores. Entre ellos, sus excompañeras de ‘Rojo’ también se hicieron presentes. Leticia Zamorano le envió un mensaje de aliento: ‘Un abrazo, amiga, seguro se va en armonía.’ Por su parte, María ‘Icha’ Sobarzo comentó: ‘Amiga, un abrazo, y todo el amor del mundo en este momento. Ella ahora es un ser de luz que siempre te acompañará.’

El fallecimiento de la abuela de Maura Rivera se suma a un periodo difícil para la influencer, quien ha enfrentado la pérdida de seres queridos en un corto lapso de tiempo.