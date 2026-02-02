¡Lucas Barrios sueña con volver a Colo Colo! “Nunca voy a perder la ilusión de dirigir al Cacique”

Este miércoles por la noche se lanzó “Grítalo América”, un nuevo programa de streaming de Radio ADN, presentado por Alberto Jesús López, conocido como “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme. En el episodio inaugural, el invitado especial fue Lucas Barrios, exfutbolista y actual director técnico del club Sportivo Luqueño en Paraguay.

Durante la emisión, Barrios recordó con nostalgia su etapa en Colo Colo, donde se destacó como goleador y logró dos títulos del fútbol chileno. El exdelantero expresó su deseo de regresar al club en el futuro, afirmando: “Nunca voy a perder la ilusión de volver a Colo Colo. El vínculo con la gente es muy grande, los hinchas saben que los quiero mucho y ellos también a mí. Pasan los años y sigue ese vínculo de cariño y admiración. En todos lados donde me cruzo con un colocolino, me dan un abrazo y me agradecen por lo que uno vivió en el club”.

Barrios también se refirió al actual entrenador de Colo Colo, Gustavo “Tano” Ortiz, destacando su respeto hacia él. Aclaró que, aunque actualmente se encuentra en Sportivo Luqueño, no descarta la posibilidad de dirigir a Colo Colo en el futuro: “Para mí sería un sueño poder dirigir a Colo Colo y salir campeón otra vez con esa camiseta”.

En otro momento de la conversación, Barrios abordó el desempeño de Ricardo Gareca al frente de la selección chilena, quien no logró cumplir con las expectativas. El exfutbolista comentó: “Él venía de hacer un proceso muy bueno con Perú. Los que estamos en el mundo del fútbol no entendemos por qué no se le dio en Chile, hay cosas que pasan y a veces no se pueden explicar”.

Barrios también expresó su empatía hacia Gareca, señalando: “Sin duda que Ricardo también debe estar golpeado por no haber cumplido el sueño de ir a un Mundial con Chile y ser protagonista. Conozco bien a Ricardo, sé lo buena persona que es y lo que se ha preparado para llegar a estos lugares, pero a veces pasan estas cosas en el fútbol”.

Finalmente, el exjugador instó a la selección chilena a seguir luchando por un lugar en el próximo Mundial, afirmando: “Hay que tener la capacidad de levantarse y seguir intentándolo. Espero que Chile pueda estar en el próximo Mundial 2030”.

El primer capítulo de “Grítalo América” con Lucas Barrios ya está disponible para su visualización.