Inmobiliaria Imagina lanza descuentos de hasta 34% en 19 proyectos durante Black Friday en Chile

Una inmobiliaria en Chile ha lanzado atractivas ofertas de vivienda en el marco del Black Friday, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre.

La empresa Inmobiliaria Imagina ha anunciado descuentos de hasta el 34% en 19 proyectos ubicados en siete comunas del país, que incluyen Ñuñoa, Las Condes, Macul, San Joaquín, La Florida, Santiago y Concón.

Según la información proporcionada por la inmobiliaria, las rebajas pueden alcanzar hasta 125 millones de pesos. “Hoy vemos a familias y a inversionistas retomando decisiones que habían postergado, impulsados por mejores tasas y un mercado que muestra una reactivación”, comentó Ana Rivera, Gerente Comercial de Inmobiliaria Imagina.

Rivera añadió que esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer alternativas más flexibles a los compradores, quienes están evaluando cuidadosamente la relación entre precio, ubicación y valor futuro de las propiedades.

Además, la inmobiliaria destacó que el subsidio a la tasa hipotecaria ha beneficiado a quienes buscan viviendas de hasta 4.000 UF, con más de 33 mil solicitudes y cerca de 18 mil aprobaciones hasta la fecha, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). Este programa ha permitido reducir en aproximadamente un 10% el ingreso requerido para acceder a financiamiento, gracias a una disminución de hasta 60 puntos base en la tasa.

Aunque el beneficio contempla 50 mil cupos hasta 2027, la alta demanda sugiere que podrían agotarse antes de lo previsto. Para más información sobre los proyectos disponibles y los detalles de las unidades en oferta, los interesados pueden consultar el sitio web de la inmobiliaria.