Incendio forestal en Pudahuel: Senapred ordena evacuación urgente de cuatro sectores afectados por el fuego

Senapred ha activado la mensajería SAE en Pudahuel, instando a la evacuación de cuatro sectores debido a un incendio forestal.

En un comunicado reciente, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Senapred) ha solicitado a los residentes de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana de Chile, evacuar de manera urgente los sectores de Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado. Esta medida se ha tomado en respuesta a un incendio forestal que está afectando la zona de Laguna Caren.

La activación de la mensajería SAE se produjo tras las denuncias de los vecinos que alertaron sobre la situación del incendio. En el lugar, actualmente se encuentran operando dos brigadas de emergencia, maquinaria pesada, un helicóptero y personal de Bomberos de Quinta Normal, quienes están trabajando para controlar el fuego y asegurar la seguridad de los habitantes.

Senapred ha enfatizado la importancia de la evacuación y ha instado a la población a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia en el terreno. La situación se encuentra en desarrollo y se están tomando todas las medidas necesarias para mitigar el impacto del incendio.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que se brinde información adicional a medida que se avance en el control del incendio y se garantice la seguridad de los ciudadanos.