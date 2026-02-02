Crisis diplomática: embajadora de Chile en Nueva Zelanda enfrenta destitución por apoyar autodeterminación de Rapa Nui

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, ha generado una controversia significativa tras publicar un mensaje en redes sociales que aboga por la autodeterminación de Rapa Nui, lo que provocó una rápida respuesta de la Cancillería chilena y el rechazo de varios parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El 24 de diciembre, Pakarati compartió un cartel que decía “Libre determinación para la nación Rapa Nui” y acompañó la imagen con un texto en inglés que decía “Self-determination for Rapa Nui“. Esta publicación fue interpretada como un apoyo a las aspiraciones de autonomía de la isla, lo que llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a reprender a la embajadora, quien posteriormente eliminó la publicación de sus redes sociales.

La situación fue discutida en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde varios legisladores expresaron su descontento. El presidente de la comisión, Iván Moreira, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó el posteo de Pakarati como “grave” y afirmó que “no puede manifestar opiniones personales, menos que atenten contra la soberanía nacional“. Moreira exigió una “sanción ejemplar” y sugirió que la embajadora debería regresar a Chile de inmediato.

El diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), también criticó la acción de Pakarati, señalando que “no corresponde que una diplomática esté realizando o compartiendo opiniones políticas tan disruptivas“. Soto enfatizó que su rol es representar al país y no hacer activismo político.

Catalina del Real, del partido Renovación Nacional (REP), calificó la situación como “gravísima, improcedente e inaceptable“, instando al presidente Gabriel Boric a tomar medidas y destituir a Pakarati. Por su parte, Stephan Schubert, del Partido Republicano, también pidió su destitución y anunció que planteará la situación en la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitando la citación del canciller para que explique la falta de acción ante el incidente.

Félix González, otro miembro de la comisión, comentó que sería contradictorio que una embajadora de Chile apoye el separatismo del pueblo Rapa Nui, aunque reconoció el derecho de las comunidades a expresar sus planteamientos. Sin embargo, subrayó que el cargo de embajadora implica representar al Estado chileno y que tales expresiones pueden ser inapropiadas.

La controversia en torno a la embajadora Pakarati resalta las tensiones sobre la autodeterminación de Rapa Nui, un tema que ha sido objeto de debate en Chile, donde la isla es considerada parte del territorio nacional, pero donde también existen movimientos que abogan por mayor autonomía.