“Pamela Díaz se niega a dar tribuna a Jean Paul Pineda: “No quiero hablar de personas violentas y tóxicas”

Un momento de tensión se vivió en el programa «Hay que decirlo», conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, cuando la animadora expresó su descontento en vivo sobre la inclusión de Jean Paul Pineda en la pauta del programa. El exfutbolista, quien ha estado en el centro de varias controversias, está actualmente en el foco mediático debido a su supuesta intención de casarse con Valentina Castro.

Durante la transmisión, Díaz mostró su incomodidad al cuestionar la decisión de los medios de comunicación de dar espacio a figuras con antecedentes problemáticos. “¿Para qué le damos prensa a este hombre?”, preguntó, subrayando la responsabilidad de los medios en la amplificación de personajes que, según su opinión, no aportan nada positivo a la sociedad.

La animadora fue contundente al manifestar su negativa a participar en discusiones sobre personas que han estado involucradas en actos de violencia. “Yo no quiero hablar de una persona que es violenta, de una persona que es irresponsable, de una persona que no nos ha transmitido nada positivo hace mucho tiempo”, afirmó, refiriéndose a Pineda y su historial.

Díaz también recordó las polémicas que han rodeado al exfutbolista, incluyendo las acusaciones de su exesposa, Faloon Larraguibel, quien ha denunciado públicamente que Pineda no cumple con sus responsabilidades parentales ni con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. “Para mí esto es exponer a personajes tremendamente tóxicos. Yo no quiero ser parte de eso”, enfatizó la animadora, dejando clara su postura sobre el tema.

Al final de su intervención, Pamela Díaz solicitó que se cerrara el tema y que no se volviera a incluir en la pauta del programa, expresando su incomodidad al dar visibilidad a situaciones que considera negativas. “Creo que todo lo que hemos hablado de él ha sido sumamente fuerte; de golpes, violencia, accidentes… Ellos que vivan su mundo, que hagan lo que quieran en pareja, si quieren casarse y tener hijos, me da lo mismo, ojalá sean felices. Por lo que yo sé por parte de Faloon, de su estadía en el reality, donde hay cosas muy privadas, yo hoy día no me presto para hablar de este caballero”, concluyó.