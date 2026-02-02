Senapred ordena evacuación urgente en San Carlos Alto, Catemu, debido a incendio forestal y altas temperaturas extremas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una alerta SAE que solicita la evacuación del sector San Carlos Alto en la comuna de Catemu, región de Valparaíso, debido a un incendio forestal en la zona.

La alerta fue comunicada a través de las redes sociales del organismo, donde se instó a la población a “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta”. Senapred también recordó a los evacuados que deben considerar las necesidades de sus mascotas durante el proceso de evacuación.

Este incendio forestal se suma a una serie de emergencias que han afectado al país en los últimos días, siendo la región del Maule una de las más afectadas, donde se han reportado más de mil hectáreas consumidas por las llamas. La situación ha llevado a Senapred a activar la mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.

Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta por “altas temperaturas extremas” que afecta a seis regiones del país, lo que ha contribuido a la propagación de los incendios forestales. Las altas temperaturas han sido un factor crítico en el aumento de la actividad incendiaria en diversas zonas del territorio nacional.

En el contexto de esta emergencia, se han reportado otros incidentes relacionados, como un incendio que afecta a una galería comercial en Santiago Centro, donde los bomberos están trabajando para controlar la situación. La comunidad se mantiene alerta ante la posibilidad de más evacuaciones y restricciones de tránsito en rutas cercanas a las áreas afectadas.