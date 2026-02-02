Incendio forestal en Pichidegua fue causado por niños jugando con un encendedor en Navidad, confirma la Fiscalía

La Fiscalía ha confirmado que un incendio forestal en Pichidegua, Región de O’Higgins, fue causado por tres niños de entre 11 y 13 años.

El siniestro, que ocurrió en Navidad, se originó en el sector de Larmahue, donde uno de los menores encendió ramas secas en una ladera, lo que provocó un fuego que consumió 245 hectáreas y destruyó dos viviendas. Según el comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Hernán Medel, los menores estaban de visita en la casa de familiares y decidieron explorar la zona del cerro detrás del domicilio. Durante su juego, uno de ellos, que tenía un encendedor, encendió una rama, lo que le causó una quemadura en la mano, provocando que soltara el objeto y generara el incendio.

Los padres de los menores han sido apercibidos, dado que los niños son considerados inimputables por su edad y, por lo tanto, no tienen responsabilidad penal en este incidente. En respuesta a la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha cancelado la Alerta Roja que había sido decretada en la comuna, actualizándola a Alerta Amarilla, ya que actualmente no existe un peligro inminente para las viviendas en la zona.