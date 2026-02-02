Codelco y SQM unen fuerzas en NovaAndino Litio para explotar el Salar de Atacama hasta 2060, impulsando la minería en la región

El proyecto minero Ciclón Exploradora, ubicado en la región de Atacama, ha recibido la aprobación ambiental necesaria para su desarrollo, lo que representa una inversión de 125 millones de dólares.

La aprobación fue otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, lo que permite avanzar en la fase de construcción y operación del proyecto. Ciclón Exploradora se enfocará en la extracción de minerales en una zona que ha sido objeto de interés por su potencial geológico.

Este proyecto es parte de una serie de iniciativas que buscan potenciar la minería en la región, la cual es conocida por su riqueza en recursos naturales. La inversión de 125 millones de dólares se destinará a la infraestructura necesaria para la operación minera, así como a la implementación de medidas de mitigación ambiental.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de la minería para el desarrollo económico de Atacama. Se espera que el proyecto genere empleo y contribuya al crecimiento de la economía regional.

Ciclón Exploradora se suma a otros proyectos mineros en la región, que buscan aprovechar los recursos minerales de manera sostenible y responsable, alineándose con las normativas ambientales vigentes en el país. La aprobación del SEA es un paso crucial para el avance de este tipo de iniciativas en Chile.