Disley Ramos desmiente rumores sobre la sexualidad de Luis Jiménez y aclara su relación cordial con el exfutbolista

El fin de semana pasado, una controversia en redes sociales involucró a Disley Ramos y Luis Jiménez, tras rumores sobre la sexualidad del exreality.

La polémica se originó cuando un seguidor del medio Infama preguntó si la expareja había reanudado su relación, a lo que el medio respondió de manera contundente: “No. Todo lo contrario. Ella estaría comentando a sus cercanos rumores sobre la sexualidad de él”. Esta afirmación generó una ola de críticas y especulaciones en las plataformas digitales, donde los seguidores de ambos comenzaron a debatir sobre la veracidad de los rumores.

Disley Ramos y Luis Jiménez, quienes comenzaron su romance en el reality show “Mundos Opuestos 3”, mantuvieron una relación tras salir del programa, aunque finalmente decidieron separarse. A pesar de su ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y amistosa.

Ante la controversia, Disley Ramos decidió hablar y aclarar la situación en una entrevista con FMDOS. La influencer negó rotundamente las afirmaciones sobre su expareja, declarando: “Nada que decir, más que es falsa esa información”. Además, enfatizó que su relación con Jiménez es buena, afirmando: “Entre nosotros está todo en muy buenos términos, y nos queremos, así que no prestamos atención a este tipo de situaciones”.

Con estas declaraciones, Disley busca poner fin a los rumores que han circulado en los últimos días, reafirmando que su vínculo con Luis Jiménez se basa en el respeto y la cordialidad, distanciándose de la polémica mediática que ha surgido a raíz de los comentarios en redes sociales.