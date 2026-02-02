Gobierno designa a Macarena Cortés como primera directora de la Defensoría de Víctimas, cerrando la polémica sobre Patricia Muñoz

El Presidente Gabriel Boric ha nombrado a Macarena Cortés Camus como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

A través de un comunicado oficial, se anunció la designación de Cortés, quien reemplaza a Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, en medio de una controversia relacionada con su estado de embarazo. La decisión busca dar claridad y avanzar en la implementación de este nuevo servicio, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia y la defensa de las víctimas en Chile.

Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Su formación incluye un postítulo en justicia restaurativa de la Universidad de Ginebra, así como estudios en gerencia social y políticas públicas en FLACSO. Además, ha recibido capacitación en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de UNICEF y la Universidad de Diego Portales, y en responsabilidad penal adolescente en la Universidad de Chile.

Actualmente, Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que le otorga una experiencia relevante para asumir su nuevo rol. Su mandato comenzará el 1 de enero de 2026, momento en el cual se espera que inicie las labores del nuevo servicio, que busca fortalecer la defensa de los derechos de las víctimas en el país.