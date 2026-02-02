Violencia desatada en Ecuador: Seis muertos, incluida una bebé, en ataque armado en playa turística de Puerto López

Seis personas, incluida una bebé de aproximadamente dos años, perdieron la vida el domingo en un ataque armado en Puerto López, Ecuador, un conocido destino turístico en la provincia de Manabí. El tiroteo, que dejó además tres heridos, se produjo en un contexto de creciente violencia en la región, donde se han reportado al menos nueve muertes en la ciudad durante el mismo fin de semana, según informaciones de la prensa local.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas (hora local), cuando varios hombres armados con fusiles automáticos llegaron al malecón de Puerto López en una camioneta y dos motocicletas. Sin previo aviso, abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en el lugar. El coronel William Acurio, comandante de la policía en la zona, confirmó que entre las víctimas fatales se encontraba una bebé, y que los atacantes huyeron tras el ataque.

Las autoridades han comenzado una investigación para determinar la identidad de los agresores y las circunstancias que rodearon el tiroteo. Hasta el momento, se ha encontrado una de las motocicletas utilizadas en el ataque, que fue abandonada por los perpetradores. Las primeras indagaciones sugieren que el ataque podría estar relacionado con disputas internas entre grupos delictivos, según un comunicado de la policía.

Ecuador ha estado enfrentando un aumento alarmante en la violencia, con masacres y enfrentamientos armados que se han vuelto comunes en barrios y espacios públicos. Se estima que el país cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con datos del Observatorio del Crimen Organizado. La situación de seguridad en Ecuador ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en áreas turísticas como Puerto López, que es popular por el avistamiento de ballenas.