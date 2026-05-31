Problemas de comunicación y falta de claridad impactan la productividad en las empresas

Los problemas de comunicación interna son los principales factores que interfieren en la productividad de un equipo de trabajo en Chile, según un sondeo de la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half. Los datos indican que el 56% de los encargados de reclutamiento de las empresas y el 53% de los trabajadores consultados identifican los problemas de comunicación como un factor clave que impacta en el rendimiento del equipo.

La productividad es un indicador clave para las organizaciones y, cuando se ve afectada, puede generar consecuencias como una menor rentabilidad, mayores costos de operación y pérdida de competitividad. En este contexto, una comunicación interna deficiente puede impactar negativamente la eficiencia operativa y la coordinación del trabajo.

Entre los efectos asociados a estos problemas se encuentran:

duplicación de tareas

pérdida o distorsión de información

dificultad en la coordinación del trabajo

En el caso de los encargados de reclutamiento, otros factores relevantes que inciden en la productividad son el exceso de reuniones (47%), la sobrecarga de tareas (41%) y la falta de claridad en las metas y objetivos 38%.

Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, “la mala comunicación puede generar desconfianza, conflictos e incluso rotación de personal, mientras que la buena comunicación puede elevar la confianza, la productividad y generar lealtad. Por otro lado, una fuerte comunicación con los trabajadores puede ser una gran herramienta de retención”.

¿Qué opinan los trabajadores?

Entre los trabajadores, la falta de claridad en las metas y objetivos alcanzó un 53%, seguida por la falta de equilibrio entre la vida personal y laboral (31%).

Los empleados también destacaron factores como la falta de reconocimiento y motivación, los conflictos interpersonales o la falta de colaboración, la autonomía limitada en la toma de decisiones, la falta de oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, y las interrupciones frecuentes por llamadas, correos y mensajes.

¿Cómo mejorar?

Existen diversas maneras para mejorar la comunicación interna y, de paso, la entrega de mensajes claros con relación a las metas y objetivos de una empresa. Cada organización puede adaptarse a sus condiciones y realidad, siendo fundamental adoptar un rol activo tanto de los líderes como de los trabajadores que conforman el equipo.

Entre las prácticas recomendadas se encuentra alinear los mensajes con los objetivos de la empresa, capacitar a los líderes, utilizar recursos para hacer llegar esos mensajes y fomentar la interacción e intercambio de información entre los distintos integrantes del grupo de trabajo.

También es importante promover un enfoque de comunicación proactivo, transparente y accesible, fomentando a la vez una mayor comprensión de la misión y visión de la empresa, así como de sus prioridades y expectativas. Además, es clave elegir el momento, el contexto y el tono adecuados al transmitir los mensajes.

Según Arnaes, “los obstáculos son una parte normal de los negocios y la comunicación ayuda a que los problemas se resuelvan de manera más eficiente”. Para lograr que esto suceda, “los gerentes deben asumir un rol activo a la hora de comunicar, conozcan en detalle al equipo y busquen mantenerlo informado constantemente. Eso va a generar una sensación de transparencia y claridad que ayuda a alcanzar mejores niveles de compromiso, motivación y, como consecuencia, una mejor productividad”, concluyó.