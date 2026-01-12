El influencer ‘Pollo’ Castillo revela su lujoso penthouse de 250 metros cuadrados tras un año de remodelaciones y desafíos

El influencer y streamer chileno Benjamín Castillo, conocido como ‘Pollo’ Castillo, ha transformado un penthouse en Las Condes en su nuevo hogar tras un año de remodelaciones. El departamento, que cuenta con 250 metros cuadrados, fue adquirido por Castillo para vivir junto a su pareja, la odontóloga Piera Montesi.

Ubicado a pocos pasos del Metro Manquehue, el penthouse fue objeto de una extensa remodelación que se extendió por más de un año. Castillo y Montesi se involucraron en el diseño del espacio, que incluye una sala de estar equipada con un megatelevisor, un walking closet y una amplia terraza, aunque aún quedan algunos detalles por finalizar.

El proceso de remodelación no estuvo exento de dificultades. El anterior propietario del departamento, un arquitecto, había realizado modificaciones sin los permisos adecuados, lo que llevó a Castillo a encontrar situaciones inusuales, como un baño con dos puertas. Al inicio de la remodelación, el influencer contrató a un maestro y su hijo, pero la falta de compromiso de estos trabajadores resultó en un avance muy lento, lo que llevó a Castillo a buscar una nueva empresa para completar el trabajo.

“Cometí el error de pagarles por adelantado. Los lunes no llegaban, trabajaban unos días y después desaparecían”, comentó Castillo sobre su experiencia inicial. Tras tres meses de escaso progreso, decidió poner fin a la relación laboral con ellos y contratar a una empresa que mostró un avance notable en la remodelación.

Además de los problemas con los contratistas, Castillo y Montesi enfrentaron desafíos con la comunidad vecinal. Al no informar a los vecinos sobre las obras, generaron molestias, especialmente entre los residentes mayores del edificio. Esto llevó a la creación de una nueva norma de convivencia que limitaba el ruido durante las horas de siesta. Castillo expresó que están trabajando para mejorar la relación con sus vecinos, visitándolos para presentarse y establecer un buen ambiente.

La pareja ha vivido en el penthouse durante todo el proceso de remodelación, lo que ha puesto a prueba su relación de más de ocho años. Castillo reflexionó sobre esta experiencia, afirmando que “fue un desafío vivir allí en una reconstrucción” y que les ayudó a fortalecer su compromiso mutuo. Ahora, tras completar la remodelación, están disfrutando de su nuevo hogar y de la vida juntos en este renovado espacio.