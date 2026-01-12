Harold Mayne-Nicholls enfrenta una deuda de $300 millones con BancoEstado tras su fallida campaña presidencial independiente

Harold Mayne-Nicholls, ex candidato presidencial independiente en Chile, enfrenta una deuda cercana a los 300 millones de pesos con BancoEstado, derivada de un préstamo destinado a financiar su campaña electoral. En declaraciones a La Última Noticia (LUN), Mayne-Nicholls indicó que ha mantenido conversaciones con la entidad financiera, pero que una condonación de la deuda parece poco probable. “Sólo necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura”, afirmó el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

La deuda se originó a partir de los créditos solicitados por Mayne-Nicholls para cubrir los gastos de su campaña, los cuales no fueron compensados por los reembolsos del Estado a través del Servicio Electoral (Servel), dado que su resultado electoral fue de aproximadamente 1,26% de los votos. Este escenario no es exclusivo de Mayne-Nicholls, ya que otro candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, también se encuentra en una situación similar, con un saldo negativo tras las elecciones debido a que los reembolsos no cubrieron los créditos adquiridos para su campaña.

A pesar de la carga financiera, Mayne-Nicholls expresó que no se arrepiente de haber participado en la contienda presidencial, señalando que valió la pena “lanzarse a la piscina” a pesar de los resultados adversos. “Esta candidatura surgió luego de los Juegos Panamericanos. Vi que, tras un momento de orgullo y unidad, no se aprovechó todo lo vivido y Chile volvió a ser un país dividido entre buenos y malos, fachos y zurdos, con descalificaciones de uno y otro lado. Eso es lo que a mí me incentivó a presentarme. Por eso mi lema era que queríamos devolverle el alma a Chile”, concluyó el periodista.