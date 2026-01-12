Dino Gordillo explica la inesperada razón detrás de su ausencia en el Festival de Viña 2026 y revela polémica

El humorista chileno Dino Gordillo reveló detalles sobre su sorpresiva baja del Festival de Viña del Mar 2026 durante su participación en el programa «Primer Plano» de Chilevisión.

Gordillo, quien había sido confirmado para el festival, explicó que todo estaba en orden hasta hace tres meses, cuando se realizó una reunión en la que se acordaron los términos económicos y se definió una fecha, quedando solo pendiente la firma de los contratos. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse con el tiempo. “Se dilató todo, pero me aseguraban que lo mío estaba ‘ok’: la municipalidad de acuerdo, la alcaldesa de acuerdo y la organización feliz de que volviera a Viña”, comentó el humorista.

El comediante no dudó en señalar a un responsable de su baja, aunque no reveló su identidad. Afirmó que se trataba de una persona vinculada al canal organizador del festival, indicando que “cierto personaje me sacó porque habló cosas que no tenía que decir y que hasta hoy me duelen. Pero la vida sigue y nadie se murió”.

Gordillo también explicó su decisión de no exigir su participación en el festival, argumentando que si hubiera hecho valer su acuerdo, otro humorista habría tenido que ser retirado, algo que no deseaba. “Lo que dolió fue la forma en que se manejó todo, porque podrían haber hablado directamente conmigo”, agregó.

Además, el humorista se defendió de los comentarios negativos que circulaban sobre su supuesta falta de preparación, afirmando que eran completamente falsos. “Me dolió escuchar que decían ‘Dino no, hace años que no trabaja, no tiene rutina, la otra vez subió a la señora para dar lástima y ganar la gaviota’. Todo eso es completamente falso. Yo le tengo mucho afecto a la persona que intervino, de hecho, la he ayudado en varias ocasiones”, concluyó.

La noticia de su baja ha sorprendido tanto al público como a la prensa especializada, dado que Gordillo ha tenido una destacada trayectoria en el Festival de Viña del Mar, donde ha actuado en siete ocasiones, siendo su última presentación en 2019.