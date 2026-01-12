Estrategia de goteo y testeo político: Marco Moreno analiza el diseño del gabinete de José Antonio Kast en medio de incertidumbres

A solo ocho días de que se cumpla el plazo establecido por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para anunciar su primer gabinete ministerial, ya han comenzado a circular nombres de posibles ministros que ocuparán los 25 ministerios del país. En este contexto, Marco Moreno, director del Centro Opinión y Democracia de la Universidad Central, analizó la estrategia detrás de la revelación gradual de estos nombres.

Moreno sugirió que el proceso de filtración de nombres podría interpretarse como una estrategia de “goteo” en la que Kast busca medir las reacciones del sistema político y del mercado antes de hacer anuncios definitivos. “Es posible leer, en este diseño que hay, la idea del goteo”, afirmó Moreno, quien también destacó que esta táctica permite a Kast realizar un “testeo político” al presentar nombres en contextos controlados, como reuniones con empresarios y actividades públicas.

Entre los nombres que han surgido, se destaca el de Jorge Quiroz, quien se perfila como el nuevo ministro de Hacienda. Moreno explicó que esta estrategia de filtración permite al presidente electo ajustar su gabinete en función de las reacciones que provoquen los nombres propuestos. “De alguna manera, va testeando nombres para medir reacciones del sistema político o del mercado y la opinión pública, antes de cerrar definiciones”, indicó.

Sin embargo, esta estrategia de ambigüedad también conlleva riesgos. Moreno advirtió que la incertidumbre prolongada puede ser percibida como una falta de control y orden, lo que podría erosionar la imagen que un presidente electo necesita proyectar. “En gobiernos entrantes, la incertidumbre prolongada se lee rápido como falta de cierre estratégico”, agregó.

En cuanto a la composición del gabinete, Moreno mencionó que, además de Quiroz, otros nombres que suenan son el senador José García Ruminot, quien podría asumir la Secretaría General de la Presidencia, y Claudio Alvarado, que podría ser el nuevo ministro del Interior. En el ámbito de los ministerios sectoriales, se han mencionado a Iván Poduje para Vivienda y Louis de Grange para Transporte, aunque la situación en el área de Economía es menos clara.

Las expectativas son altas en torno a los nombramientos en Seguridad y Defensa. Se ha especulado sobre la posibilidad de que el exalcalde Rodolfo Carter, actual senador electo por La Araucanía, asuma el cargo de ministro de Seguridad. Si no es Carter, otros nombres vinculados a las fuerzas armadas y Carabineros, como Enrique Bassaletti y Cristián Vial, también están en la lista, aunque todos ellos son parlamentarios electos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad para asumir estos roles.

En el ámbito de Defensa, el exalcalde Germán Codina también ha sido mencionado como un posible candidato.

Por otro lado, se ha confirmado que Johannes Kaiser no formará parte del gabinete de Kast, al menos no en calidad de ministro. Moreno consideró que la ausencia de Kaiser es un tema delicado, dado que el gobierno de Kast se presenta como un “gobierno de emergencia” que requiere liderazgos fuertes para abordar cuestiones críticas como la seguridad y la migración irregular. Además, Moreno sugirió que el Partido Nacional Libertario, al que pertenece Kaiser, podría convertirse en un actor complicado para el nuevo gobierno, dado que cuenta con seis diputados y una senadora, Vanessa Kaiser, hermana de Johannes.