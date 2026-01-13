Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Cuánto subirá en febrero y qué factores lo motivan?

Desde el 1 de febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile experimentará un aumento del 3,45%, elevando su monto a $231.732.

La Superintendencia de Pensiones (SP) ha confirmado que este incremento beneficiará a los pensionados menores de 82 años que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esta ayuda gubernamental. Para ser elegible, los solicitantes deben tener al menos 65 años, pertenecer a un grupo familiar que no esté dentro del 10% más rico de la población, acreditar residencia en Chile bajo ciertas condiciones y tener una pensión base igual o menor a $1.210.828.

El aumento de la PGU, que actualmente se sitúa en $224.004, fue comunicado a través de un oficio enviado al Instituto de Previsión Social (IPS). Este ajuste se enmarca dentro de la Reforma Previsional y se realiza anualmente, conforme a la ley N° 21.419, que estipula que el reajuste debe llevarse a cabo el 1 de febrero de cada año, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Para el caso de los beneficiarios de 82 años o más, el reajuste anterior, realizado en septiembre, llevó su PGU a $250.000, que ahora se ajustará a $250.275, también en función del IPC.

Este aumento del 3,45% se basa en la variación del IPC entre enero y diciembre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La PGU es un apoyo fundamental para muchos adultos mayores en Chile, y su reajuste busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.