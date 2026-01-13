EEUU autoriza a México a enviar petróleo a Cuba a pesar de las advertencias de Trump sobre el crudo

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido permitir que México continúe suministrando petróleo a Cuba, a pesar de las advertencias del presidente Donald Trump de cortar el suministro de crudo a la isla. Esta información fue confirmada por el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en una entrevista con CBS News.

Wright afirmó que la política estadounidense es “permitir” que México siga exportando petróleo a Cuba, una declaración que fue respaldada por otro funcionario anónimo de la Administración. Estas afirmaciones surgen en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, donde Trump había declarado en redes sociales que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”.

Un funcionario anónimo citado por CBS indicó que la Administración de Trump no busca provocar un colapso en Cuba por falta de petróleo, sino que espera que el país abandone su sistema comunista. Esta postura refleja la estrategia de presión del gobierno estadounidense hacia La Habana.

En respuesta a la situación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que no hay conversaciones en curso con el Gobierno de Trump, salvo en lo que respecta a temas migratorios. La relación entre ambos países se ha visto afectada, especialmente tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro, lo que ha dejado a Cuba vulnerable ante un posible deterioro de sus relaciones con Venezuela.

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado que México está dispuesto a actuar como el “mejor vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba, lo que podría facilitar el diálogo entre ambas naciones en el futuro.