Exbanqueros de la Fed alertan sobre la amenaza a la independencia del banco central por presión de Trump

Los expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos han expresado su preocupación por la investigación penal que enfrenta el actual presidente de la entidad, Jerome Powell, tras recibir una citación del Departamento de Justicia.

En un comunicado conjunto, figuras destacadas como Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, ex titulares de la Fed, advirtieron que la independencia de la Reserva Federal es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. La declaración subraya que la investigación penal contra Powell representa un intento sin precedentes de socavar esa independencia mediante ataques procesales.

Powell, quien se pronunció sobre la situación el pasado domingo, indicó que la citación está relacionada con su testimonio ante el comité bancario del Senado en junio, donde se abordó un proyecto de renovación de los edificios históricos de la Reserva Federal. En su mensaje, el presidente de la Fed calificó la situación como una amenaza a la autonomía de la institución.

Yellen, quien también fue secretaria del Tesoro durante la administración de Joe Biden, calificó la investigación como “extremadamente escalofriante” y defendió a Powell, afirmando que “las probabilidades de que haya mentido son cero”. Según ella, la investigación parece motivada por el deseo de algunos de ocupar su puesto.

La tensión entre Powell y el expresidente Donald Trump ha sido evidente, ya que Trump ha criticado abiertamente a Powell por no reducir las tasas de interés lo suficiente. En el pasado, Trump ha insinuado que podría tomar acciones legales contra el presidente de la Fed y ha manifestado su deseo de que su sucesor adopte una política monetaria más alineada con sus opiniones.

Por su parte, la Casa Blanca ha negado que Trump haya ordenado la investigación a Powell. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que no hay ninguna instrucción del presidente para que se investigue al actual presidente de la Reserva Federal.

Se anticipa que Trump anunciará en breve al sucesor de Powell, quien debe dejar su cargo en mayo. Este anuncio ha generado inquietud sobre la futura independencia de la Reserva Federal, especialmente dado que Trump ha declarado que “cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed”. Entre los posibles candidatos para reemplazar a Powell se encuentran Kevin Hasset, actual asesor económico de Trump, y Kevin Warsh, exgobernador de la Fed.