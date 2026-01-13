Fonasa inicia devolución de cotizaciones pagadas en exceso: ¿Cómo verificar si tienes derecho a recibirla?

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ha comenzado la Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), un proceso que beneficiará a 76.423 personas y entidades con un total de $5.198.795.811. Esta iniciativa permitirá a los usuarios consultar en línea si tienen excedentes disponibles hasta el 15 de marzo del próximo año, según la información oficial publicada en el sitio web de Fonasa.

Para verificar si corresponde una devolución, los interesados deben acceder al portal oficial de Fonasa e ingresar datos específicos de identificación. Las personas naturales pueden utilizar su RUT y el número de documento de su cédula de identidad, o bien, acceder mediante la ClaveÚnica. Por otro lado, las personas jurídicas solo necesitan el RUT de la institución.

Una vez que el sistema confirme la existencia de excedentes, el usuario deberá aceptar la propuesta de devolución para proceder con el trámite. Fonasa realiza esta devolución cada seis meses, identificando las cotizaciones pagadas en exceso, ya sea por doble pago o por pagos que superen el tope imponible legal, que actualmente es para sueldos superiores a 87.8 UF.

Los montos a devolver se acreditan directamente en la cuenta del beneficiario, ya sea a través de una cuenta RUT, vista o corriente. Este proceso es parte de las medidas que busca facilitar el acceso a los beneficios de salud y asegurar que los cotizantes reciban lo que les corresponde.

Además de la devolución de excedentes, Fonasa también ofrece otros beneficios, como el Aporte Familiar Permanente y subsidios eléctricos, que están disponibles para diferentes grupos de la población.