Delincuente muerto y otro herido tras asalto frustrado a funcionarios de la PDI en Puente Alto durante la madrugada

Durante la madrugada de este sábado, un intento de asalto a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puente Alto resultó en la muerte de un delincuente y dejó a otro herido.

El incidente ocurrió cuando dos funcionarios de la PDI esperaban un vehículo que los trasladaría. Según la información proporcionada por la PDI, fueron abordados por al menos cuatro individuos, de los cuales dos o tres descendieron del automóvil con la intención de asaltarlos. Ante la amenaza, los policías se identificaron y repelieron el ataque utilizando sus armas de servicio.

El fiscal José Manuel McNamara Valderrama informó que uno de los delincuentes falleció en el lugar, mientras que otro resultó herido. Este último fue asistido por los propios funcionarios de la PDI y posteriormente trasladado al Hospital Sótero del Río, donde permanece bajo custodia policial.

El fiscal McNamara detalló que, aunque las cámaras de seguridad no captaron el momento exacto del asalto, sí registraron la huida de los delincuentes. Se ha confirmado que al menos cuatro sujetos participaron en el intento de robo, y se está investigando la identidad de los otros involucrados. La camioneta utilizada en el asalto logró escapar con dos de los delincuentes a bordo.

Las autoridades están llevando a cabo un empadronamiento de testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona para identificar la patente del vehículo implicado y establecer la ruta de escape de los asaltantes. Además, la Fiscalía ha solicitado información sobre denuncias previas en el área para determinar si existe un patrón de robos relacionados con vehículos similares.