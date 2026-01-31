Aumenta la tragedia en Gaza: al menos 19 muertos en un solo día a pesar del alto el fuego vigente

Al menos siete personas han perdido la vida en un ataque aéreo israelí en Gaza, lo que eleva a 19 el número de fallecidos en la jornada, a pesar del alto el fuego.

Este sábado, un bombardeo israelí dirigido a la comisaría del barrio de Sheij Radwan en la ciudad de Gaza resultó en la muerte de siete gazatíes, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres que eran agentes de Policía y cuatro detenidos en el lugar. Un agente de Policía que sobrevivió al ataque reportó que alrededor de 20 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, tras el impacto de un misil en el sótano de la comisaría.

En la misma jornada, otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, también murieron en ataques aéreos israelíes, según informaron dos hospitales de la región. Estos ataques se registraron tanto en el norte como en el sur de Gaza, y se consideran entre los más mortales desde que se instauró el alto el fuego el 10 de octubre. Un ataque de un dron israelí en Jan Yunis resultó en la muerte de un padre, sus tres hijos y tres nietos, según fuentes del Hospital Naser. En el norte de Gaza, un bombardeo aéreo contra un apartamento donde se refugiaba una familia dejó como saldo a una madre y tres de sus hijos, además de otro familiar fallecido, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Desde la implementación de la tregua, el número total de gazatíes asesinados asciende a 516, de los cuales más de 100 son niños, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de Gaza, que se han visto incrementados por las recientes muertes. La situación en la región continúa siendo crítica, con un alto número de víctimas civiles en medio de los enfrentamientos.