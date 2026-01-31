Tormentas eléctricas en Santiago: ¿Cuándo y dónde se registrarán los fenómenos meteorológicos este sábado en la capital?

El periodista meteorológico de Mega, Alejandro Sepúlveda, ha alertado sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en gran parte de la zona central de Chile, incluyendo la Región Metropolitana, para este sábado.

Sepúlveda explicó que la probabilidad de tormentas no se limita a la cordillera, sino que también se extiende a sectores de precordillera y valles de la zona central, así como al sur de la región de Coquimbo y el interior de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

En Santiago, se espera que la temperatura máxima alcance los 28°C, aunque el cielo comenzará a nublarse durante la tarde. El meteorólogo indicó que las tormentas eléctricas podrían comenzar a registrarse a partir de las 16:00 horas, con un pico de actividad entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Además, Sepúlveda advirtió que la probabilidad de tormentas eléctricas se mantendrá el domingo, pero solo en la alta cordillera, desaconsejando actividades de montañismo durante el fin de semana.

En cuanto a la posibilidad de lluvia en Santiago, el pronóstico sugiere que podrían ocurrir algunos chubascos, aunque estos serían de carácter débil, con acumulaciones de entre medio y dos milímetros.

Este pronóstico se produce en un contexto donde las condiciones climáticas han generado preocupación, ya que en días recientes se han reportado intensas lluvias y granizadas en diversas comunas de la capital, así como aluviones en Farellones e inundaciones en Maipú. Las autoridades meteorológicas han emitido avisos sobre un sistema frontal que podría traer vientos de hasta 70 km/h en tres regiones del país.