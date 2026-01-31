Pensión Garantizada Universal: Aumento en febrero de los montos de pensión inferior y superior para jubilados en 2026

Desde febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) experimentará un aumento significativo, alcanzando un total de $231.732 para sus beneficiarios, gracias a un reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se estima en un 3,45% entre enero y diciembre de 2025.

Este incremento en la PGU no solo afecta el monto general, sino que también se prevén modificaciones en los umbrales de acceso a las pensiones inferior y superior. La pensión inferior, que permite a los jubilados acceder al 100% de la PGU, se otorgará a quienes tengan una pensión base de hasta $789.139. Por otro lado, la pensión superior, que ofrece un monto variable de la PGU, estará disponible para aquellos con una pensión base de hasta $1.252.602.

Además, se establece que las personas que cumplan 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026 tendrán derecho a recibir un monto de $250.000 desde el mes de su cumpleaños, lo que les permitirá beneficiarse de este nuevo monto sin esperar a la próxima alza programada.

Este ajuste en la PGU es parte de un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los jubilados en el país, asegurando que aquellos con pensiones más bajas reciban un apoyo adecuado. La PGU ha sido un pilar fundamental en la política de bienestar social, y su reajuste refleja la necesidad de adaptarse a las condiciones económicas actuales.