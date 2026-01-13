Comisión de Gobierno reanuda estudio de proyecto clave para la transparencia y fiscalización en corporaciones municipales y organizaciones funcionales

La Comisión de Gobierno de Chile ha reanudado el análisis de las enmiendas al proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la fiscalización en las corporaciones municipales, abriendo un nuevo plazo para indicaciones hasta el 15 de enero.

En su segundo trámite legislativo, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, se centró en las modificaciones propuestas al proyecto que tiene como objetivo fortalecer la probidad y la rendición de cuentas de las instituciones que reciben financiamiento público. Este proyecto incluye medidas que permitirían a la Contraloría General de la República supervisar la gestión de las municipalidades, sus corporaciones y fundaciones, así como a las entidades privadas que reciban fondos públicos.

Durante la sesión, se destacó que el texto ha recibido diversas indicaciones que están siendo sometidas a votación. Además, se está trabajando en una mesa técnica que incluye representantes del Ejecutivo y asesoría parlamentaria. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, subrayó que en esta mesa se han alcanzado acuerdos sobre la composición del plan de integridad y la regulación del encargado de la unidad de control, así como sobre las responsabilidades del alcalde.

Sin embargo, se mencionaron varios aspectos que aún requieren atención, como las inhabilidades para funcionarios de confianza y la necesidad de auditorías externas. También se discutieron normas relacionadas con las corporaciones municipales y la regulación de los estatutos de los concejales.

Entre las modificaciones aprobadas, se acordó especificar los delitos que se mencionarán en el manual de prevención de delitos, así como la inclusión de indicadores para medir la efectividad del plan. Aún queda pendiente un posible cambio de nombre del proyecto y se debate la necesidad de asegurar financiamiento para que las medidas no queden sin efecto.

Asimismo, se busca llegar a un consenso sobre la duración del plan de integridad municipal y la frecuencia de su evaluación, así como la participación del concejo en la designación del funcionario responsable de su implementación. También se enfatizó la importancia de evitar la duplicación de funciones entre la Unidad de Control existente y el nuevo Plan de Integridad Municipal.