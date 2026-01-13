Matías Vega rinde homenaje a Andrés Caniulef en Canal 13 con emotivo testimonio sobre su amistad y apoyo incondicional

Matías Vega, conocido como Mati Vega, recordó con emoción su relación con el fallecido periodista Andrés Caniulef durante su participación en el programa “Hay Que Decirlo”. En un conmovedor momento, Vega rememoró un desayuno de despedida en mayo de 2025, donde ambos compartían el equipo del programa “Palabra de Honor”. En esa ocasión, Vega agradeció públicamente a Caniulef por un gesto que tuvo un impacto significativo en un periodo difícil de su vida.

El animador se mostró visiblemente emocionado al recordar cómo Caniulef le entregó un sobre con dinero en efectivo hace más de 14 años, cuando enfrentaba serias dificultades personales y laborales. Este acto de generosidad fue destacado por Vega como un apoyo crucial en su vida, lo que llevó a un intercambio emotivo entre ambos que culminó en un abrazo en vivo, un momento que se ha convertido en uno de los más memorables de la televisión chilena.

Tras el fallecimiento de Caniulef en enero de 2026, Canal 13 volvió a emitir fragmentos de ese emotivo episodio, lo que llevó a Vega a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la importancia de los vínculos personales. En sus declaraciones, expresó: “Y la vida está siendo tan rápida a veces que te dais cuenta que se muere un compañero, un amigo y no pudiste hacer nada”. Vega también mencionó que Caniulef estaba cumpliendo un sueño familiar al unirse a un programa que significaba mucho para él.

El animador continuó su testimonio hablando sobre la dificultad de percibir los estados emocionales de quienes nos rodean, señalando: “Para mí ha sido súper como eh he estado súper sensible porque eh encuentro que de repente yo Andrés lo veo ahí, es como si estuviera vivo, lo veo tan feliz y todo, pero digo, ‘Pucha, que lata eh no haber estado quizás en los momentos que él estaba triste’”. Estas palabras reflejan la profunda conexión que existía entre ambos y la tristeza que siente por no haber estado presente en los momentos difíciles de su amigo.

Las reflexiones de Mati Vega se han convertido en uno de los testimonios más sentidos tras la muerte de Caniulef, subrayando la importancia de las relaciones humanas y el impacto que pueden tener en nuestras vidas.