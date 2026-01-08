Paul Vásquez, el comediante chileno, se titula como Técnico en Enfermería y celebra su logro académico con orgullo

Paul Vásquez, el célebre comediante chileno y exintegrante del popular dúo Dinamita Show, ha alcanzado un significativo hito en su vida personal al graduarse como Técnico en Enfermería, un objetivo que se propuso hace un par de años y que ahora celebra con gran orgullo.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de la Quinta Compañía de Bomberos, donde Vásquez se desempeña como voluntario honorario y actual Consejero de Disciplina. En su publicación, la institución destacó no solo el esfuerzo del humorista, sino también la relevancia de la formación profesional en el ámbito del servicio voluntario. “El día de hoy queremos felicitar al voluntario honorario y actual Consejero de Disciplina, don Paul Vásquez Vergara, quien se tituló oficialmente como Técnico en Enfermería”, indicaron, recibiendo rápidamente una avalancha de mensajes de apoyo.

La Quinta Compañía también enfatizó la importancia de contar con voluntarios capacitados en diversas áreas, expresando: “Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal. La Quinta Compañía le envía cinco abrazos y le desea muchas felicidades por este importante logro”.

Aunque Paul Vásquez no ha comentado extensamente sobre su logro en sus redes sociales, sí compartió su satisfacción a través de la cuenta de Instagram de su institución educativa. “Llegué a la meta. Fue un camino en el que de repente uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando. Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta”, expresó con evidente emoción.

Además, el comediante aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje motivador a las nuevas generaciones, instándolas a no rendirse en su búsqueda de educación superior. “Ustedes pueden. Si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr”, afirmó.

La noticia de su graduación ha sido recibida con entusiasmo por parte de seguidores y colegas, quienes han elogiado su perseverancia, su constante deseo de aprender y su ejemplo de resiliencia. Paul Vásquez continúa siendo una figura inspiradora, no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en el compromiso con su desarrollo personal y profesional.