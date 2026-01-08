Fran García-Huidobro revela su sobriedad en vacaciones: “Dejé de tomar hace más de un año” y critica a turistas

Fran García-Huidobro disfruta de unas vacaciones en el Caribe, justo antes de su regreso a Chilevisión tras dejar Mega. En medio de su descanso, la humorista realizó una divertida intervención en sus redes sociales, donde compartió su experiencia con los turistas que la rodeaban.

Desde su resort, García-Huidobro se grabó comentando sobre los visitantes que consumían alcohol a su alrededor. En un video publicado en Instagram, expresó: “Amo que nadie hable español, amo poder estarlos pelando aquí al frente de ellos sin que nadie se entere. Estoy diciendo que son unos ridículos, que parecen cualquier cosa… ¡no se enteran!” La animadora, conocida como la Dama de Hierro, continuó su relato afirmando que, a pesar de que los turistas no comprenden su idioma, ella sí puede escuchar sus conversaciones.

“Pero yo sí hablo inglés, entonces sí escucho las conversaciones de esta gente. Y son tan imbéciles… y claro, mediante el consumo de alcohol estratosférico se puede decir cualquier cosa”, añadió García-Huidobro, quien también aprovechó la ocasión para compartir un dato personal: “Para los que no saben, yo dejé de tomar desde hace más de un año”.

Con esta declaración, la humorista busca poner fin a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre su consumo de alcohol en los últimos años. “Veo la vida desde la sobriedad absoluta, y me río. Soy la menos indicada para molestar a la gente, pero me encanta que nadie hable español”, concluyó.

García-Huidobro, quien ha sido una figura destacada en la televisión chilena, se prepara para su regreso a la pantalla tras su paso por Mega, donde se consolidó como una de las animadoras más queridas del país.