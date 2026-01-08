Transformación de contratos a plazo fijo en indefinidos: Conoce las claves y situaciones que lo permiten en Chile

Los contratos a plazo fijo en Chile pueden transformarse en indefinidos bajo ciertas condiciones, según lo estipulado en el Código del Trabajo. Esta normativa busca proteger a los trabajadores y evitar abusos en la contratación temporal.

La legislación chilena establece tres situaciones específicas en las que un contrato a plazo fijo se convierte automáticamente en indefinido. La primera ocurre cuando un trabajador continúa prestando servicios después de la fecha de término del contrato, y el empleador tiene conocimiento de esta situación. En este caso, la relación laboral se considera indefinida, garantizando así la estabilidad del empleado.

El segundo escenario se presenta cuando un contrato a plazo fijo se renueva por segunda vez. La ley chilena permite únicamente una renovación de este tipo de contrato, por lo que al firmar un tercer período, el vínculo laboral se transforma en indefinido.

La tercera situación se da cuando un trabajador ha firmado más de dos contratos temporales con el mismo empleador en un lapso de 15 meses. Si en ese período acumula al menos 12 meses de trabajo, ya sea de manera continua o discontinua, se presume que la relación laboral es permanente.

Estas disposiciones son parte de un esfuerzo por parte del gobierno chileno para brindar mayor seguridad a los trabajadores, evitando el uso abusivo de contratos temporales y asegurando que aquellos que laboran de manera continua para un mismo empleador tengan acceso a un empleo estable. La Dirección del Trabajo (DT) es la entidad encargada de supervisar y hacer cumplir estas normativas, que buscan equilibrar la relación laboral y proteger los derechos de los trabajadores.