Día de los Patrimonios en Verano 2026: Conoce la fecha y cómo participar en esta celebración cultural en Chile

El Día de los Patrimonios, una celebración cultural en Chile, se llevará a cabo el 31 de enero de 2026, marcando su primera edición veraniega.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca acercar a los ciudadanos a sus tradiciones y fomentar un sentido de pertenencia colectiva. La actividad se organiza a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) y tiene como objetivo crear espacios culturales accesibles para todos, con eventos que se desarrollarán en diversos lugares, tanto públicos como privados, incluyendo museos que se inscriban para participar.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, destacó la importancia de esta celebración, afirmando: “El Presidente Gabriel Boric instruyó la realización de esta nueva versión del Día de los Patrimonios, esta vez en verano, siendo su primera edición este 31 de enero. La invitación es a que este verano podamos vivir una vez más este encuentro, que por más de 25 años se ha consolidado en nuestro país como una fiesta cívica ciudadana muy esperada a lo largo de todo Chile.”

El Día de los Patrimonios se sumará al calendario patrimonial anual, que se celebra el último sábado de enero de cada año. Para participar en esta actividad cultural, las organizaciones, tanto públicas como privadas, deben inscribirse antes del 28 de enero. Los interesados pueden acceder a la plataforma correspondiente para registrar sus actividades y contribuir a esta celebración que promueve la cultura y el patrimonio nacional.