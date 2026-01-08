Diputada Camila Flores y Percy Marín enfrentan quiebre matrimonial tras tensiones políticas y personales acumuladas en los últimos meses

La diputada Camila Flores enfrenta un complicado momento personal tras su reciente triunfo electoral, ya que se encuentra en medio de un quiebre matrimonial con Percy Marín, ex consejero regional de Valparaíso y su esposo desde 2017.

Según reportes de Pura Noticia, la crisis en la relación se intensificó tras las elecciones parlamentarias, donde Flores logró un escaño en el Senado, mientras que Marín no logró ser elegido como diputado. Este desenlace electoral, que marcó un contraste en sus trayectorias políticas, habría sido un factor determinante en el deterioro de su vínculo.

La pareja, que comenzó su relación en 2009, había enfrentado varios desafíos a lo largo de los años, incluyendo la exposición mediática derivada de su involucramiento en la política. Uno de los episodios más difíciles fue el proceso judicial que enfrentó Cynthia Marín, hermana de Percy, quien fue condenada por fraude al Fisco. Aunque ambos se apoyaron durante ese proceso, el impacto en la familia parece haber contribuido al desgaste de su relación.

La situación se volvió crítica durante la última campaña electoral, donde ambos competían por cargos diferentes, lo que generó tensiones adicionales. Según el medio mencionado, el quiebre se debió a “una acumulación de hechos” que culminó en una fuerte discusión el 9 de diciembre, tras la cual Marín abandonó el hogar familiar.

Posteriormente, ambos iniciaron gestiones legales para formalizar su divorcio, marcando así el fin de una relación que había sido significativa en sus vidas personales y políticas. La pareja tiene una hija en común, Camila, quien nació durante su matrimonio.