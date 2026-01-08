José Antonio Kast y José Jerí abordan cooperación política y migración en reunión histórica en Lima

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó el miércoles 7 de enero una visita oficial a Lima, Perú, donde se reunió con su homólogo peruano, José Jerí, para discutir temas políticos y comerciales entre ambos países.

Durante el encuentro, que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y compartido en redes sociales, Kast y Jerí abordaron la importancia de la colaboración entre Chile y Perú, destacando la política de comercio libre que une a ambas naciones. Uno de los temas centrales de la conversación fue la migración descontrolada e ilegal, un problema que afecta a ambos países. En este contexto, Kast propuso la creación de un corredor humanitario que facilite el regreso de migrantes a sus lugares de origen, una iniciativa que fue bien recibida por el presidente peruano.

Además, se discutieron compensaciones e indemnizaciones que ascienden a un total de 8 mil 500 millones de dólares, lo que refleja el compromiso de ambos gobiernos por resolver las problemáticas que enfrentan. Kast enfatizó la importancia de mantener buenas relaciones con los países vecinos, afirmando: “Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos; es lo que hoy es nuestro afán de tener buenas relaciones con nuestros vecinos”.

La reunión se enmarca en un esfuerzo por fortalecer los lazos bilaterales y buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes. La visita de Kast a Perú es parte de su agenda como presidente electo, donde busca establecer un diálogo constructivo con otros líderes de la región.